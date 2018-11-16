Автомат Калашникова включили в список самого смертоносного оружия
16 ноября 2018 23:41
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Такие винтовки, как немецкая G-36, бельгийский FN FAL, F-2000 и другие образцы европейской школы проектирования стрелкового оружия в рейтинг не попали. С одним из образцов оружия, представленного в списке, связан громкий скандал — ранее Лайф писал, что немецкие военные остались без новейших винтовок. В ходе проведения внезапной проверки качества винтовок H&K416 выяснилось, что оружие непригодно для использования армией и нуждается в доведении до стандартов НАТО.
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