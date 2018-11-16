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Автомат Калашникова включили в список самого смертоносного оружия

16 ноября 2018 23:41
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Американские эксперты составили профильный рейтинг самых смертоносных автоматических винтовок, не забыв про главного фаворита.
Американский журнал National Interest составил список самых смертоносных автоматических винтовок на планете, куда кроме американской M27 и М4, британской SA80A2, французской FAMAS и немецкой H&K416 вошёл автомат Калашникова АК-74М. Авторы рейтинга самых смертоносных винтовок, созданных человечеством, отмечают, что, несмотря на почтенный возраст, АК-74М претерпел ряд изменений и был неоднократно модифицирован. Это, по мнению американских экспертов, позволяет ему по-прежнему оставаться в строю, передает life.ru.

Такие винтовки, как немецкая G-36, бельгийский FN FAL, F-2000 и другие образцы европейской школы проектирования стрелкового оружия в рейтинг не попали. С одним из образцов оружия, представленного в списке, связан громкий скандал — ранее Лайф писал, что немецкие военные остались без новейших винтовок. В ходе проведения внезапной проверки качества винтовок H&K416 выяснилось, что оружие непригодно для использования армией и нуждается в доведении до стандартов НАТО. 
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