Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 27 марта, 23:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/03:
USD 64.59
0.42
EUR 72.72
0.14
Искать
Новости /  В мире  

Австралиец случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов

27 марта 2019 23:18
31
Два выигрышных билета из трех были куплены в двух разных точках в пригороде Мельбурна и были зарегистрированы на одного человека.
Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, передает РИА Новости со ссылкой на газету Age.

Розыгрыш лотереи Oz Lotto состоялся во вторник вечером. Два выигрышных билета из трех были куплены в двух разных точках в пригороде Мельбурна и были зарегистрированы на одного человека.

"Когда мы связались с победителем в первом дивизионе из Мельбурна, чтобы сообщить ему о том, что он выиграл этот крупный приз, он совсем забыл о том, что победил не один раз, а дважды", - заявила представитель лотереи Бронвин Спенсер. По ее словам, мужчина полагал, что второй лотерейный билет, в котором он отметил те же числа, должен был разыгрываться в другой лотерее.

Победитель лотереи, в свою очередь, заявил, что разыгрывает одни и те же числа около 30 лет. По данным Спенсер, за это время он потратил на лотерейные билеты около 30 тысяч австралийских долларов (21,2 тысяч долларов США). Как потратит выигрыш, мужчина пока не решил.
"Может, подумаю об увольнении. Потом, может быть, новый дом или отдых. Точно разделю его (выигрыш) с семьей", - признался он.

Национальная австралийская лотерея Oz Lotto проходит в стране с 1994 года, розыгрыш проводится по вторникам. В 2012 году в лотерее был разыгран один из самых крупных джекпотов в истории страны. Выигрыш в размере 112 миллионов австралийских долларов разделили между собой четыре победителя. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4661
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
509
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
793
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
757
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1213
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
926
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
330
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
959
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1009
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1975
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2243
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1341
Весь список

Мероприятия
В Самарской области прошел первый региональный смотр-конкурс профессионального мастерства учащихся ДМШ, ДШИ
В Самаре пройдёт ряд игр официальной лиги КВН «Самара»
В Самаре прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников культуры России и Международного Дня театра
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные