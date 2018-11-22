Армии США разрешили стрелять на поражение в караван мигрантов

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Сообщается, что контингенту Министерства обороны США предписано совершать действия, "которые министр обороны считает необходимыми".Указано, что военнослужащие смогут "применять силу (включая при необходимости огонь на поражение), принимать меры по контролю толпы, проводить временное задержание и короткий обыск".Как ранее писал Лайф, в начале ноября президент США Дональд Трамп заявлял, что военные не станут стрелять в мигрантов, которые будут бросаться камнями.В то же время он отмечал, что тех беженцев, которые начнут подобным образом атаковать военных, будут расценивать как вооружённых.Напомним, первые сотни беженцев из Гондураса дошли до границы США и Мексики 15 ноября.В общей сложности караван мигрантов насчитывает около семи тысяч человек.