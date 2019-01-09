Apple наградит полицию Кореи за арест продавцов поддельных AirPods
9 января 2019 18:41
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Дональд Шрухан, старший региональный директор Apple в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в пятницу посетит полицейский участок Пучхон-Соса в Пучхоне. Он вручит памятные награды инспекторам, арестовавшим местных распространителей фейковых аксессуаров.
Фейковые кабели, переходники, док-станции и прочее: всё это попало в Корею из Китая. Каким образом — большой вопрос. Продавцов же обвиняют в мошенничестве и нарушении прав на товарный знак.
Представьте, если Apple всерьёз обратит внимание на поддеiphones.ruлки в России. Тут и вагона медалей не хватит.
Фото: iphones.ru
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