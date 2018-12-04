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Новости /  В мире  

Английские аристократы выступили против навоза беглого российского олигарха

4 декабря 2018 19:54
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Бывший банкир, который бежал из России в 2013 году, планировал расширить комплекс, где играют в поло, построив дополнительную конюшню и стоянку, но местные жители выступили против, заявив, что миллиардер не учитывает их интересов.
Великобританию бизнесмен, приближенный когда-то к мэру Москвы Юрию Лужкову, владеет огромным особняком возле Темзы. В нём 51-летний миллиардер проживает со своей 38-летней супругой Татьяной, которая славится показательно-роскошным образом жизни и постоянными попытками влиться в среду местной аристократии. Однако если высший свет Англии и мог принять в свои ряды человека, который в России обвиняется в мошенничестве, то терпеть подходы, которые он применял ранее, в Туманном Альбионе люди не захотели, передает life.ru.

Выкупив землю, Бородин решил, что может делать с ней всё что угодно. По данным Daily Mail, за территорию возле особняка в Беркшире он заплатил около £140 млн (около 11,8 млрд рублей по текущему курсу). Речь идёт о зелёной зоне (около 200 акров) недалеко от Оксфорда. Именно здесь Бородин решил построить гигантский комплекс для игры в поло для того, чтобы сблизиться с местной аристократией.

Возмутились местные жители, которые тут же обратились в суд и доказали, что Бородин плевал на их удобства. В частности, они обратили внимание английской Фемиды на тот факт, что конюшня, которую планирует построить бывший российский банкир, создаст серьёзные неудобства и местные жители будут вынуждены бороться с полчищами мух, которые появятся тут вместе с лошадиным навозом.

Этот аргумент, а также транспортные проблемы, которые будут проявляться в дни, когда будут проходить соревнования по поло, звучат вполне убедительно, и теперь Бородину придётся либо отказаться от своих наполеоновских планов, либо учесть интересы местных жителей среди которых, надо отметить, очень много истинных английских аристократов. 
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