Английские аристократы выступили против навоза беглого российского олигарха

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Выкупив землю, Бородин решил, что может делать с ней всё что угодно. По данным Daily Mail, за территорию возле особняка в Беркшире он заплатил около £140 млн (около 11,8 млрд рублей по текущему курсу). Речь идёт о зелёной зоне (около 200 акров) недалеко от Оксфорда. Именно здесь Бородин решил построить гигантский комплекс для игры в поло для того, чтобы сблизиться с местной аристократией.Возмутились местные жители, которые тут же обратились в суд и доказали, что Бородин плевал на их удобства. В частности, они обратили внимание английской Фемиды на тот факт, что конюшня, которую планирует построить бывший российский банкир, создаст серьёзные неудобства и местные жители будут вынуждены бороться с полчищами мух, которые появятся тут вместе с лошадиным навозом.Этот аргумент, а также транспортные проблемы, которые будут проявляться в дни, когда будут проходить соревнования по поло, звучат вполне убедительно, и теперь Бородину придётся либо отказаться от своих наполеоновских планов, либо учесть интересы местных жителей среди которых, надо отметить, очень много истинных английских аристократов.