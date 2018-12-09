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Новости /  В мире  

Android-смартфоны с 5G будут стоить дороже новых iPhone

9 декабря 2018 22:03
254
В следующем году в некоторых регионах будут доступны тестовые версии сети. Устройство с её поддержкой обойдётся дорого.
Android-смартфоны с поддержкой 5G могут стоить дороже новых iPhone. Об этом сообщает GizChina со ссылкой на источника в цепочке поставок, пишет life.ru.

Данные от различных источников разнятся. Одни утверждают, что смартфоны с 5G будут стоить от 725 до 1455 долларов, другие же говорят, что стоимость устройств с поддержкой сетей нового поколения составит не ниже 1165 долларов.

Ранее сообщалось, что OnePlus выпустит отдельную линейку смартфонов с 5G в начале 2019 года. Так основная линейка бренда продолжит следовать политике оптимального соотношения цены и качества в следующем году. При этом фанаты бренда смогут купить смартфон с 5G, чтобы опробовать тестовую версию сети.

5G уже начали тестировать в Южной Корее. Представители Samsung испытали в ней качество видеосвязи. На презентации сети нового поколения также был замечен прототип Galaxy S10.


Фото: © Pixabay 
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