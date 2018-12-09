Android-смартфоны с 5G будут стоить дороже новых iPhone
9 декабря 2018 22:03
254
Данные от различных источников разнятся. Одни утверждают, что смартфоны с 5G будут стоить от 725 до 1455 долларов, другие же говорят, что стоимость устройств с поддержкой сетей нового поколения составит не ниже 1165 долларов.
Ранее сообщалось, что OnePlus выпустит отдельную линейку смартфонов с 5G в начале 2019 года. Так основная линейка бренда продолжит следовать политике оптимального соотношения цены и качества в следующем году. При этом фанаты бренда смогут купить смартфон с 5G, чтобы опробовать тестовую версию сети.
5G уже начали тестировать в Южной Корее. Представители Samsung испытали в ней качество видеосвязи. На презентации сети нового поколения также был замечен прототип Galaxy S10.
Фото: © Pixabay
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
448
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
743
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
696
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
448
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
502
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
815
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1048
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
941
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1334
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1724
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1785
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2988
Мероприятия