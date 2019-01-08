Аналитики: Китай объявил неофициальный бойкот Apple

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Опрос, проведенный исследовательской группой, показывает низкий уровень заинтересованности пользователей в покупке iPhone.По прогнозам аналитиков, Apple может больше всех пострадать из-за торговой войны с Китаем.Эксперты связывают проблему с тремя ключевыми моментами:• Опасения по поводу торговой войны уже подорвали рынок акций США, а страх перед жестким давлением Китая усиливает это воздействие• Торговая война, как правило, ослабляет юань, делает широкий спектр американских товаров менее конкурентоспособными и снижает долларовые доходы за рубежом• Неофициальный бойкот американской продукции еще больше увеличивает торговый дефицит между США и КитаемИ ведь это правда. Производители поощряют сотрудников за покупку смартфонов отечественных производителей и карают за приобретение iPhone. В Китае действительно падает спрос на продукцию Apple, никто не хочет потерять работу из-за смартфона.