Аналитики: Китай объявил неофициальный бойкот Apple
8 января 2019 20:46
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Опрос, проведенный исследовательской группой, показывает низкий уровень заинтересованности пользователей в покупке iPhone.
По прогнозам аналитиков, Apple может больше всех пострадать из-за торговой войны с Китаем.
Эксперты связывают проблему с тремя ключевыми моментами:
• Опасения по поводу торговой войны уже подорвали рынок акций США, а страх перед жестким давлением Китая усиливает это воздействие
• Торговая война, как правило, ослабляет юань, делает широкий спектр американских товаров менее конкурентоспособными и снижает долларовые доходы за рубежом
• Неофициальный бойкот американской продукции еще больше увеличивает торговый дефицит между США и Китаем
И ведь это правда. Производители поощряют сотрудников за покупку смартфонов отечественных производителей и карают за приобретение iPhone. В Китае действительно падает спрос на продукцию Apple, никто не хочет потерять работу из-за смартфона.
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