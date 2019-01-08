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Аналитики: Китай объявил неофициальный бойкот Apple

8 января 2019 20:46
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По прогнозам аналитиков, Apple может больше всех пострадать из-за торговой войны с Китаем.
Аналитики из Bank of America Merrill Lynch предположили, что Apple столкнулась с тревожным «неформальным бойкотом» со стороны потребителей в Китае и Индии, передает iphones.ru со ссылкой на 9to5.

Опрос, проведенный исследовательской группой, показывает низкий уровень заинтересованности пользователей в покупке iPhone.

По прогнозам аналитиков, Apple может больше всех пострадать из-за торговой войны с Китаем.

Эксперты связывают проблему с тремя ключевыми моментами:

• Опасения по поводу торговой войны уже подорвали рынок акций США, а страх перед жестким давлением Китая усиливает это воздействие

• Торговая война, как правило, ослабляет юань, делает широкий спектр американских товаров менее конкурентоспособными и снижает долларовые доходы за рубежом

• Неофициальный бойкот американской продукции еще больше увеличивает торговый дефицит между США и Китаем

И ведь это правда. Производители поощряют сотрудников за покупку смартфонов отечественных производителей и карают за приобретение iPhone. В Китае действительно падает спрос на продукцию Apple, никто не хочет потерять работу из-за смартфона. 
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