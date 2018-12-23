Американский военный эксперт рассказал, где может начаться третья мировая
23 декабря 2018 16:01
228
— Из-за возрастающей мощи Китая и отказа России от международного порядка конфликт великих держав возвращается в меню, — пишет эксперт.
Первой опасной точкой на планете может стать Южно-Китайское море. На территории островов Спратли в Южно-Китайском море Пекин построил свою базу и отсыпал несколько искусственных рифов. Так что КНР заявила о суверенитете над островами. В Вашингтоне этого не признают, и корабли США ходят близ островов по правилам, регулирующим движение судов в международных водах. Из-за этого, по мнению эксперта, Соединённые Штаты и Китай могут перейти от торговой войны и продолжающихся споров к более решительным действиям.
Украина — второй регион, конфликты в котором имеют потенциал для начала третьей мировой. Фарли напомнил про инцидент в Керченском проливе и последующее введение военного положения на Украине. При этом эксперт заметил, что Россия, скорее всего, не заинтересована в "нарушении статуса-кво" перед выборами в соседней стране, а вот их результаты могут внести неопределённость в ситуацию во всём регионе.
Регион Персидского залива третье взрывоопасное место на Земле. Среди причин: возрастающее экономическое давление на Иран, неослабевающая война Саудовской Аравии с повстанцами из Йемена, напряжённость между курдами, турками, сирийцами и иракцами. Всё это может в любой момент перерасти в открытый конфликт.
Несмотря на то что президент Дональд Трамп смягчил риторику о противостоянии с Северной Кореей, полуостров остаётся потенциально опасным местом. Роберт Фарли уверяет, что КНДР не приостановила производство ядерного оружия и баллистических ракет. А соседний Китай и недалёкая Япония по своим причинам не согласны на примирение севера и юга Корейского полуострова.
Пятую опасную точку на планете эксперт не назвал, потому что, по его мнению, третья мировая может прийти с совершенно неожиданного направления и вырасти из локальных конфликтов, ведь и официальные лица США ошибочно предсказывали каждый конфликт со времён Корейской войны.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
899
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
220
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
261
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1862
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
731
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1126
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1228
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1081
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1456
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1844
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1950
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3176
Мероприятия