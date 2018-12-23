Я нашел ошибку
Главные новости: 
На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 27 человек личного состава и 6 единиц техники.
В Самаре на улице Шоссейной горел частный дом
Произошел хлопок газового баллона с частичным обрушением железобетонных перекрытий гаража.
В Жигулевске при взрыве газового баллона в гараже пострадали три подростка
Чиновница ушла в отставку после проведенной прокуратурой проверки.
Отправившая в Турцию детей брянских чиновников замглавы администрации уволилась
Пуск запланирован на 27 декабря.
На космодроме Восточный завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а»
Сегодня в день МП «Благоустройство» вывело на работу 172 уборщиков и 116 единиц техники. В ночную смену число единиц техники будет увеличено до 250-260.
Городские службы мобилизованы для активной расчистки снега и ликвидации наледи
Наша команда по-прежнему идет в числе лидеров турнира.
БК "Самара" в Москве одержал уверенную победу над ЦСКА-2 — 82:66
Ещё в прошлом году сообщалось, что американское правительство выделит финансирование Илону Маску на разработку двигателей, которые бы в США заменили бы РД-180.
"Великолепные". Илон Маск оценил российские ракетные двигатели РД-180
В масштабном мероприятии приняли участие 170 автомобилей, 10 из которых патрульные автомобили ГИБДД.
Самарские автолюбители собрали из легковых автомобилей гигантскую ёлку на парковке ТК «Амбар»
сегодня  Воскресенье,23 декабря, 20:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/12:
USD 68.01
0.64
EUR 77.97
1.03
Искать
Новости /  В мире  

Американский военный эксперт рассказал, где может начаться третья мировая

23 декабря 2018 16:01
228
Возможно, мир не стал опасней, чем год назад, замечает эксперт, но распад военной гегемонии США и торговые войны делают его опасным в недалёком будущем.
Профессор Военного колледжа армии США Роберт Фарли составил ежегодный список мест на планете, где, по его мнению, может начаться конфликт, который приведёт к третьей мировой войне. В нём, как и год назад, Персидский залив, Корейский полуостров и Украина, пишет life.ru со ссылкой на военно-аналитический журнал The National Interest.

— Из-за возрастающей мощи Китая и отказа России от международного порядка конфликт великих держав возвращается в меню, — пишет эксперт.

Первой опасной точкой на планете может стать Южно-Китайское море. На территории островов Спратли в Южно-Китайском море Пекин построил свою базу и отсыпал несколько искусственных рифов. Так что КНР заявила о суверенитете над островами. В Вашингтоне этого не признают, и корабли США ходят близ островов по правилам, регулирующим движение судов в международных водах. Из-за этого, по мнению эксперта, Соединённые Штаты и Китай могут перейти от торговой войны и продолжающихся споров к более решительным действиям.

Украина — второй регион, конфликты в котором имеют потенциал для начала третьей мировой. Фарли напомнил про инцидент в Керченском проливе и последующее введение военного положения на Украине. При этом эксперт заметил, что Россия, скорее всего, не заинтересована в "нарушении статуса-кво" перед выборами в соседней стране, а вот их результаты могут внести неопределённость в ситуацию во всём регионе.

Регион Персидского залива третье взрывоопасное место на Земле. Среди причин: возрастающее экономическое давление на Иран, неослабевающая война Саудовской Аравии с повстанцами из Йемена, напряжённость между курдами, турками, сирийцами и иракцами. Всё это может в любой момент перерасти в открытый конфликт.

Несмотря на то что президент Дональд Трамп смягчил риторику о противостоянии с Северной Кореей, полуостров остаётся потенциально опасным местом. Роберт Фарли уверяет, что КНДР не приостановила производство ядерного оружия и баллистических ракет. А соседний Китай и недалёкая Япония по своим причинам не согласны на примирение севера и юга Корейского полуострова.

Пятую опасную точку на планете эксперт не назвал, потому что, по его мнению, третья мировая может прийти с совершенно неожиданного направления и вырасти из локальных конфликтов, ведь и официальные лица США ошибочно предсказывали каждый конфликт со времён Корейской войны. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
899
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
220
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
261
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1862
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
731
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1126
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1228
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1081
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1456
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1844
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1950
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3176
Весь список

Мероприятия
Самарские автолюбители собрали из легковых автомобилей гигантскую ёлку на парковке ТК «Амбар»
Правоохранители Сергиевского района помогли сбыться детским мечтам
Алексей Ягудин принял участие в открытии катка на территории школы №176 в Самаре
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные