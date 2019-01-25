Американские копы будут гонять на "Теслах"
25 января 2019 23:40
24
Согласно сообщению полиции, департамент приобрёл 85 автомобилей Tesla Model S на сумму порядка 61 млн долларов. Купить такое авто "с улицы" невозможно — "Теслы" кастомизированы и настроены под нужды полицейских. Например, электрокары имеют мигалки и систему оповещения граждан. Также служители правопорядка приобрели несколько заправочных станций для автомобилей.
Эксперимент был запущен, чтобы сэкономить на топливе и снизить количество выбросов парниковых газов примерно на 10%. По подсчётам экспертов, частичный переход на электрокары сэкономит городу порядка 50 000 долларов в течение пяти лет.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
343
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
785
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
977
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1186
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
1032
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1388
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1759
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1552
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1858
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2224
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2454
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3683
Мероприятия