Американские СМИ предупредили о возможности случайного начала ядерной войны

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По его информации, перечисленные страны намеренно размещают ядерное и неядерное оружие в одних и тех же местах, чтобы запутать своих оппонентов. Как отмечает издание, Россия размещает несущие баллистические ракеты с ядерными боеголовками подлодки там же, где и подводные лодки с обычным вооружением.Причиной ядерного запуска, сообщает журнал, может стать снятие с вооружения устаревших систем или недостаточное количество специальных военных спутников.Отмечается, что для решения странам нужно разделить ядерное и неядерное вооружение, а также решить проблему со спутниками.