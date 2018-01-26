Американская SpaceX провела статические огневые испытания Falcon Heavy
26 января 2018 21:06
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Силовые агрегаты запустили на 12 секунд, в ходе тестов проверялась работа критически важных систем ракеты. Отмечается, что рев 27 двигателей Merlin 1D был слышен на расстоянии более 50 километров от стартовой площадки, а район испытаний окутало плотное облако.
Запуск Falcon Heavy запланирован на январь 2018 года, ракета отправит к Марсу личную машину Маска Tesla Roadster.
Фото: chudo.tech
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