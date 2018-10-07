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Американец 30 лет прижимал дверь метеоритом за 100 тысяч долларов

7 октября 2018 18:37
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Этот драгоценный камень случайно обнаружил житель города Гранд-Рэпидс, штат Мичиган.
Житель города Гранд-Рэпидс (штат Мичиган, США) обнаружил, что метеорит, который он годами использовал в качестве упора для двери, стоит около ста тысяч долларов. Об этом сообщили сотрудники Центрального мичиганского университета, передает life.ru.

В 1988 году мужчина купил ферму около городка Эдмор в Мичигане. Его заинтересовал странный камень, который держал дверь сарая. "Это метеорит", — пояснил фермер. Он рассказал, что около 50 лет назад увидел в ночном небе яркий болид, а утром из кратера в поле достали ещё теплый камень.

В итоге метеорит прижимал дверь 30 лет на ферме в Эдморе, а потом в Гранд-Рэпидсе, куда переехал его новый владелец. По словам мужчины, иногда дети брали камень, чтобы делать доклад в школе, но потом всегда возвращали на прежнее место. Мужчина не догадывался о его ценности, но потом увидел в новостях сюжет о людях, торгующих фрагментами другого метеорита. 
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