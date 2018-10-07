Американец 30 лет прижимал дверь метеоритом за 100 тысяч долларов
7 октября 2018 18:37
60
В 1988 году мужчина купил ферму около городка Эдмор в Мичигане. Его заинтересовал странный камень, который держал дверь сарая. "Это метеорит", — пояснил фермер. Он рассказал, что около 50 лет назад увидел в ночном небе яркий болид, а утром из кратера в поле достали ещё теплый камень.
В итоге метеорит прижимал дверь 30 лет на ферме в Эдморе, а потом в Гранд-Рэпидсе, куда переехал его новый владелец. По словам мужчины, иногда дети брали камень, чтобы делать доклад в школе, но потом всегда возвращали на прежнее место. Мужчина не догадывался о его ценности, но потом увидел в новостях сюжет о людях, торгующих фрагментами другого метеорита.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
479
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
430
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
831
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15832
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
862
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1115
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
357
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1004
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1041
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2087
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1512
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1674
Мероприятия