Знаменитый гонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
18 декабря 2018 09:00
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Семикратный чемпион «Формулы 1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщает издание Daily Mail. По данным британских журналистов, Шумахер дышит самостоятельно. Сейчас немец вместе с семьей проживает в основной части виллы.
Тем не менее, ему требуется постоянный уход и терапия. По оценкам СМИ, медицинские услуги обходятся в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю. 28 ноября о подробностях состояния Шумахера рассказал навещавший его архиепископ Георг Генсвайн. Он подчеркнул, что спортсмен остается «тем же Шумахером», и высоко оценил поддержку больного со стороны семьи.
Семикратный чемпион восстанавливается после черепно-мозговой травмы, которую он получил, катаясь на лыжах в Альпах в 5 лет назад. Сразу после падения гонщик впал в кому. С 2014-го Шумахер проходит восстановление на собственной вилле. Семья спортсмена ограничила контакты с прессой, пишет Радио Маяк.
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