Яблоки-призраки поразили пользователей Сети
10 февраля 2019 10:02
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Житель Мичигана Эндрю Ситсема опубликовал в Facebook фото яблок-призраков, появившихся в его саду из-за аномальных морозов в США.
Пользователи Сети удивились необычному явлению. На снимках можно заметить, что на ветвях висят ледяные шары в форме яблок. При этом сферы полностью прозрачные и внутри них ничего нет.
Многие не смогли разгадать секрет появления таких «плодов» на деревьях. Систем объяснил, что причина довольна прозаична.
«Из-за резких морозов, а затем потепления на этой неделе прошел ледяной дождь превратил все в глазурь из чистого льда. В этом случае старые неубранные яблоки», — цитирует его CNN.
Мужчина отметил, что на улице было достаточно холодно, чтобы лед не растаял, и в то же время достаточно тепло, чтобы плоды внутри превратились в кашу и «вылились» из оболочек, - пишут "Известия".
Фото: facebook.com
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