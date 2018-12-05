Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
5 декабря 2018 13:31
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В Аргентине собака спасла футбольную команду от пропущенного гола, оказавшись на пути мяча в ворота.
Курьёзный случай произошёл в игре третьего дивизиона между клубами "Хувентуд Унида Гуалегуайчу" и "Дефенсорес де Бельграно де Вилья Рамальо", передаёт телекомпания UCSG TV.
На видео видно, как голкипер хотел быстро выбить мяч на чужую половину поля, но ему помешал выставивший ногу соперник. В итоге футболист пробил по пустым воротам. Казалось, гола не миновать, однако резко на поле выскочила собака и преградила путь мячу.
Справедливости ради — гол и так не засчитали бы, поскольку ранее судья зафиксировал нарушение правил в штрафной, но геройство животного всё равно не осталось без внимания аплодировавших болельщиков, пишет Лайф. Видео можно посмотреть здесь.
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