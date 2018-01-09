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Во Франции против Apple из-за замедления iPhone начали расследование

9 января 2018 11:56
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Ранее Apple извинилась за это перед пользователями

Прокуратура Парижа организовала предварительное расследование в отношении американской корпорации Apple, сообщают французская радиостанция Europe 1 и британское агентство Reuters со ссылкой на судебные источники.

Расследование, как уточняет Europe 1, было связано с обращением в парижское надзорное ведомство ассоциации под названием «Стоп программе устаревания» (Halte à l'obsolescence programmée, HOP). По данным радиостанции, оно было передано в прокуратуру 27 декабря прошлого года. Apple, как утверждали представители HOP, «добровольно замедляет производительность и жизнь смартфонов, чтобы ускорить их замену [пользователями]». «Apple внедрила глобальную стратегию устаревания, запланированную на увеличение продаж», — утверждали тогда в ассоциации, подчеркивая, что американская корпорация, по их мнению, должна понести ответственность за все «некачественные» iPhone, проданные во Франции с момента вступления в силу в стране закона, считающего намеренное замедление работы техники производителем преступлением (эта норма была обнародована во Франции 17 августа 2017 года), пишет РБК.

Предварительное расследование по этому обращению парижская прокуратура, по данным Europe 1, начала 5 января. Дело было поручено национальной службе расследований Генерального директората Франции по вопросам конкуренции, потребителей и контроля за мошенничеством (DGCCRF), уточняет радиостанция, замечая, что расследование ведется по статье об обмане.

Apple в начале ноября выпустила новую флагманскую версию своего смартфона iPhone X. Вскоре после этого пользователи аппаратов корпорации начали сообщать о неполадках в смартфонах. Так, 22 декабря из-за замедления работы устаревших моделей iPhone в суд на компанию подали несколько американцев. За день до этого представители корпорации сами признались в намеренном «моральном устаревании» предыдущих моделей смартфонов.

29 декабря прошлого года Apple опубликовала открытое письмо, в котором извинилась перед пользователями. «Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, будто Apple подвела вас. Мы приносим извинения», — отмечали в письме представители компании.
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