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Власти китайского города запретили Рождество

19 декабря 2018 11:43
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Власти китайского города запретили Рождество Таким образом власти намерены воспрепятствовать «пропаганде религии».
Таким образом власти намерены воспрепятствовать «пропаганде религии».

Власти китайского города Ланфан запретили украшения, распродажи и проведение связанных с Рождеством мероприятий в общественных местах.
В постановлении городских властей говорится, что полиция должна усилить патруль, чтобы пресечь выставление вдоль улиц елок и фигур санта-клаусов.

Кроме того, как сообщает газета South China Morning Post, необходимо удалить приклеенные на окнах рождественские картинки, транспаранты, светорекламу.

Отмечается, что таким образом власти намерены воспрепятствовать «пропаганде религии», пишут "Известия". Католическое Рождество отмечается 25 декабря.


pixabay.com
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