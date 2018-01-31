В «кремлевский доклад» США вошли два представителя Самарской области
31 января 2018 13:29
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Председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и совладелец Леонид Симановский стали фигурантами «кремлевского списка», который ранее обнародовало Минфин США, пишет ФедералПресс.
Напомним, Леонид Михельсон с 2003 года является членом совета директоров и председателем правления ПАО «Новатэк». Его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов. Совместно с Михельсоном совладельцем компании «НОВАТЭК» является Леонид Симановский, чей капитал составляет 1,2 миллиарда долларов.
Отметим, что критериями попадания в список стали близость к российскому режиму и совокупное состояние, превышающее $1 млрд.
Напомним, накануне Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад» — список российских чиновников, политиков и бизнесменов, «приближенных» к президенту России. В перечень США включили 114 парламентариев, чиновников и глав госкомпаний, а также 96 «олигархов». Предполагается, что в последствии в отношении этих людей могут быть введены санкции.
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