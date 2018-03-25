В Цюрихе умерла победительница первого «Евровидения»
25 марта 2018 11:26
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Швейцарская эстрадная певица Лиз Ассиа скончалась в возрасте 94 лет. Популярность ей принес первый международный песенный конкурс «Евровидение» в 1956 году, на котором она одержала победу с композицией Refrain
Певица скончалась в одной из больниц швейцарского города, пишет РБК.
Лиз Ассиа — творческий псевдоним певицы. Она родилась в 1924 году в коммуне Рупперсвиль на севере Швейцарии под именем Роза-Мина Шерер. Свою сценическую карьеру она начала в качестве танцовщицы, а с 1940 года стала выступать еще и как певица. После окончания Второй мировой войны она поехала на свои первые зарубежные гастроли в Париж.
Победа на «Евровидении» стала самым большим успехов в карьере Лиз Ассиа и принесла ей популярность. После этого певица представляла Швейцарию на международном конкурсе еще в 1957 (исполнила песню L’enfant que j'étais и заняла восьмое место) и 1958 годах (выступала с композицией Giorgio и заняла второе место). Впоследствии ее часто приглашали на конкурс в качестве почетной гостьи: в таком статусе, например, она посетила в 2012 году Баку. В 1950-е годы Ассиа снялась в нескольких фильмах.
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