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В США сонный лось на несколько часов закрыл библиотеку

19 марта 2019 11:39
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В США сонный лось на несколько часов закрыл библиотеку Животное заснуло перед входом.
Животное заснуло перед входом.

Библиотека в американском штате Колорадо была закрыта на несколько часов из-за необычной опасности: лось заснул перед входом в нее, сообщает UPI.

Власти города Сильверторн сообщили в соцсети, что северная часть библиотеки была «временно закрыта» из-за «лося, пытающегося получить высшее образование».

Лось несколько часов дремал перед зданием, прежде чем встать и уйти. Чиновники заявили, что животное бродило по городу около четырех дней, пишет РИА Новости.

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