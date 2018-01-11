В США признали две новые породы собак
11 января 2018 09:31
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Американский клуб собаководства добавил в свой реестр две новые породы: большой вандейский бассет-грифон и нидерландский койкерхондье. На самом деле породы существуют давно, но считаются редкими, пишут "Известия".
Вандейский бассет-гриффон — порода охотничьих собак, выведенная во Франции.
Коикерхондье— порода маленьких собак типа спаниелей, происходит из Голландии. Изначально использовались в качестве рабочих собак в утиной охоте.
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