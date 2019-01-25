В США открыли единственный в стране музей КГБ
25 января 2019 10:42
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Первый и единственный в США музей КГБ открылся в Нью-Йорке. Посетители смогут увидеть тысячи предметов, созданных для работников советских спецслужб.
— В нашем частном музее находится свыше 3,5 тысячи экспонатов, которые мы собирали последние тридцать лет из самых разных стран мира, — приводит слова куратора музея Юлюса Урбайтиса ТАСС.
Отмечается, что среди артефактов есть "жучки", вмонтированные в тарелку, пуговицу или пепельницу, фотоаппарат в виде пачки сигарет, различные передающие устройства, оружие, а также реальная форма сотрудников КГБ, пишет Лайф.
Фото: © KGB Spy Museum
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