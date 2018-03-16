В Майами на автостраду обрушился пешеходный мост
16 марта 2018 09:32
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Несколько человек погибли при обрушении пешеходного моста в Майами, сообщает телеканал NBC со ссылкой на дорожную полицию Флориды. По ее данным, несколько автомобилей были раздавлены обрушившимся мостом.
По данным AP, при обрушении моста весом 950 т завалило как минимум пять автомобилей. На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Пожарная служба округа Майами-Дейд сообщила о многочисленных пострадавших на месте происшествия. Как минимум один человек был госпитализирован, пишет CBS News.
В настоящее время улица, на которой произошло обрушение, перекрыта, автомобильное движение на ней приостановлено. Дорожные службы перенаправляют водителей на другие улицы.
Мост строился у Международного университета Флориды и должен был открыться в следующем, 2019 году. Недавно его установили на улице, продолжая достраивать постоянные опоры. Мост обошелся в $14,2 млн, финансирование его строительства было осуществлено на грант Минтранса США, пишет РБК.
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