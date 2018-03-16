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Новости /  В мире  

В Майами на автостраду обрушился пешеходный мост

16 марта 2018 09:32
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В Майами на автостраду обрушился пешеходный мост Под обломками оказалось не менее пяти автомобилей, есть погибшие
Под обломками оказалось не менее пяти автомобилей, есть погибшие.

Несколько человек погибли при обрушении пешеходного моста в Майами, сообщает телеканал NBC со ссылкой на дорожную полицию Флориды. По ее данным, несколько автомобилей были раздавлены обрушившимся мостом.

По данным AP, при обрушении моста весом 950 т завалило как минимум пять автомобилей. На место происшествия прибыли машины скорой помощи. Пожарная служба округа Майами-Дейд сообщила о многочисленных пострадавших на месте происшествия. Как минимум один человек был госпитализирован, пишет CBS News.

В настоящее время улица, на которой произошло обрушение, перекрыта, автомобильное движение на ней приостановлено. Дорожные службы перенаправляют водителей на другие улицы.

Мост строился у Международного университета Флориды и должен был открыться в следующем, 2019 году. Недавно его установили на улице, продолжая достраивать постоянные опоры. Мост обошелся в $14,2 млн, финансирование его строительства было осуществлено на грант Минтранса США, пишет РБК.
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