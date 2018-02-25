В МОКе пояснили решение не восстанавливать Олимпийский комитет России
25 февраля 2018 10:36
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал два допинг-случая у российских спортсменов главной причиной не восстановления Олимпийского комитета России (ОКР) в полномочиях.
«Два допинг-случая было в делегации OAR (Олимпийские спортсмены России. –– iz.ru.), и это сыграло важнейшую роль, стало ключевым фактором в решении по не снятию отстранения (с ОКР). Но указаний в этих случаях на системный подход или на то, что делегация OAR пыталась это скрыть, не было», ––цитирует ТАСС Баха.
Президент МОКа отметил, что российская делегация шла во все вопросах навстречу и проявила понимание, когда была вынуждена вернуть бронзовые медали керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой, завоеванные в дабл-миксте.
«В керлинге россияне сразу вернули медаль, чтобы мы могли вручить ее норвежцам уже на Олимпиаде. Это произошло на Медальной площади вчера, это было сделано в немалой степени благодаря российской стороне, благодаря тому, что они так повели себя в этой ситуации», –– добавил Бах.
18 февраля стало известно, что дапинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний. Спортсмен категорически отрицает применение запрещенного препарата. ОКР начал расследование, чтобы понять, как мельдоний оказался в организме россиянина. В МОКе не исключили, что препарат могли атлету подмешать.
22 февраля выяснилось, что в допинг-пробе бобслеистки Надежды Сергеевой также обнаружен запрещенные сердечный препарат. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку и аннулировал ее результаты на ОИ. Россиянка в паре с разгоняющей Анастасией Кочержовой заняли на соревнованиях «двоек» на Играх 12-е место.
Олимпийский комитет России был лишен полномочий 5 декабря 2017 года, а сборная России отстранена от Олимпиады в Пхенчхане из-за расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Позже на Игры были допущены 169 спортсменов в качестве Олимпийских атлетов из России, пишут "Известия".
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