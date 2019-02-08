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В Кувейте молодожены развелись через три минуты после свадьбы

8 февраля 2019 09:56
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В Кувейте молодожены развелись через три минуты после свадьбы Причиной стала шутка жениха.
Причиной стала шутка жениха.

Молодожены из Кувейта развелись через несколько минут после свадьбы, пишет The Sun.
По данным издания, причиной стала шутка жениха.

Так, после церемонии невеста споткнулась, а ее избранник рассмеялся, назвав ее глупой. Девушку это задело, и она расплакалась. В итоге невеста потребовала немедленно развести ее с новоиспеченным мужем.

Бракоразводный процесс состоялся там же, где и торжество.

Официально пара была в браке всего три минуты. Этот союз стал самым коротким в истории страны, пишут "Известия".
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