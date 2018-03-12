В Китае открыли мост из стекла на высоте 2 тыс. м над уровнем моря
12 марта 2018 10:31
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Пешеходный стеклянный мост на высоте 1980 метров над уровнем моря открыли в горном ландшафтном парке Батайшань в провинции Сычуань на Юго-Западе Китая.
На территории страны это самое высокое подобное сооружение на территории страны.
Прогулка между двумя горными пиками на высоте 186 метров над землей соответствует посещению крыши 66-этажного небоскреба. Длина висячего моста составляет 198 метров: при этом полотно выполнено из прозрачных стеклянных панелей шириной 2,5 метра.
После завершения строительства, конструкцию моста в течение месяца тестировали. Общая стоимость проекта составила 10 млн юаней (около $1,58 млн), пишут "Известия".
Фото: Global Look Press/ZUMA/Liu Peiran.
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