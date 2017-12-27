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Новости /  В мире  

В Китае мессенджер WeChat приравняют к паспорту

27 декабря 2017 13:43
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В Китае мессенджер WeChat приравняют к паспорту За шесть лет мессенджер сумел завоевать львиную долю рынка.
За шесть лет мессенджер сумел завоевать львиную долю рынка.

Одним из самых популярных мессенджеров в Китае признан принадлежащий компании Tencent мультиплатформенный WeChat, пишет iphones.ru.
За шесть лет мессенджер сумел завоевать львиную долю рынка. Аудитория WeChat насчитывает около 980 млн активных пользователей. Теперь же власти страны планируют использовать его в качестве идентификационной системы.

С помощью WeChat можно будет покупать билеты, оформлять номера в отелях и получать доступ к государственным услугам. Другими словами, мессенджер сможет полностью заменить традиционное бумажное удостоверение личности.
К тестированию сервиса идентификации разработчики WeChat приступят уже в январе 2018 года. Первым городом, в котором мессенджер заменит паспорт, станет Гуанчжоу (население 14 млн человек).
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