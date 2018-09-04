В Италии на глазах у туристов рухнула часть стены Римского форума
4 сентября 2018 10:07
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В Италии на глазах у туристов рухнула часть стены Римского форума, которая находилась вблизи улицы Монте-Тарпео.
По данным издания "Италия по-русски", никто не пострадал.
Отмечается, что на месте происшествия работают карабинеры, выясняющие все обстоятельства случившегося, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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