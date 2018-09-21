В Испании хотят ввести плату за примерку одежды в магазинах
21 сентября 2018 10:50
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В некоторых магазинах Испании могут ввести меры по борьбе с "хитрым шопингом" и начать взимать плату за примерку одежды. Об этом сообщает "Испания по-русски".
На такие действия власти готовы пойти для защиты малого бизнеса от действий крупных корпораций, работающих через Интернет. Отмечается, что сейчас многие клиенты выбирают и примеряют в обычном магазине понравившуюся модель, а покупают одежду уже онлайн, пишет Лайф.
— Если ничего не предпринимать, покупатели будут и дальше заказывать вещи онлайн, — сказала советник по вопросам экономики и финансов сообщества Кастилия и Леон Мария дель Пилар-дель-Олмо.
Фото pixabay.com
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