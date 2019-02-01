В Англии случайно нашли древнюю рукопись о короле Артуре
1 февраля 2019 09:58
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Сотрудник Бристольского университета (Великобритания) Майкл Ричардсон случайно обнаружил в местной библиотеке фрагменты рукописи XIII века, повествующей о подвигах короля Артура и волшебнике Мерлине.
Как пишет The Guardian, фрагменты пергамента были вложены в одну из книг французского ученого XV века. Рукопись на старофранцузском языке рассказывает о событиях битвы при Требе, во время которой Мерлин возглавил атаку, вдохновив войска Артура своей речью.
Ученые считают, что попавший к ним в руки фрагмент входит в цикл рыцарских романов «Вульгата» или «Ланселот-Грааля». По мнению исследователей, манускрипт мог быть использован сэром Томасом Мэлори в качестве основного источника информации для его «Книг о короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола», пишут "Известия".
Фото: bristol.ac.uk
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