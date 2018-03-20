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Новости /  В мире  

В Африке умер последний самец северного белого носорога

20 марта 2018 11:46
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В Африке умер последний самец северного белого носорога На планете осталось лишь две самки этого вида.
На планете осталось лишь две самки этого вида.

В Кении в возрасте 45 лет умер последний самец северного белого носорога по кличке Судан. Об этом сообщается в микроблоге заповедника Ol Pejeta в Twitter.
Сообщается, что после смерти Судана на планете осталось лишь две самки северного белого носорога: его дочь Наджин и внучка Фату. Отмечается, что вид может продолжиться путем экстракорпорального оплодотворения с использованием яйцеклеток оставшихся самок и сохранившихся сперматозоидов мужских особей. Суррогатными матерями могут стать самки южного белого носорога.

Год назад браконьеры убили носорога по кличке Винс в зоопарке города Туари к западу от Парижа. Преступники проникли на охраняемую и оборудованную камерами территорию и убили одно из животных, отрезали рог и скрылись, пишут "Известия".
Фото: Matthias Graben
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