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Новости /  В мире  

Уточнено число пострадавших при обрушении эскалатора в Риме россиян

24 октября 2018 11:23
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Уточнено число пострадавших при обрушении эскалатора в Риме россиян Травмы получили 15 человек.
Травмы получили 15 человек.

В больницах Рима находятся 15 российских граждан, пострадавших при обрушении эскалатора на станции метро Repubblica. Об этом «РИА Новости» рассказали в посольстве России в Италии.

Поверенный в делах российского дипучреждения Максим Бурляй отметил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сотрудник посольства добавил, что дипломаты вступили в «непосредственный контакт» с болельщиками и оказывают им помощь.

Он также уточнил, что среди пострадавших есть четверо граждан Украины. Они находятся в больницах Рима.

Обрушение эскалатора, на котором находились российские футбольные болельщики, произошло вечером во вторник, 23 октября, в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА? пишут "Известия".

Фото pixabay.com
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