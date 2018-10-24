Уточнено число пострадавших при обрушении эскалатора в Риме россиян
24 октября 2018 11:23
115
В больницах Рима находятся 15 российских граждан, пострадавших при обрушении эскалатора на станции метро Repubblica. Об этом «РИА Новости» рассказали в посольстве России в Италии.
Поверенный в делах российского дипучреждения Максим Бурляй отметил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Сотрудник посольства добавил, что дипломаты вступили в «непосредственный контакт» с болельщиками и оказывают им помощь.
Он также уточнил, что среди пострадавших есть четверо граждан Украины. Они находятся в больницах Рима.
Обрушение эскалатора, на котором находились российские футбольные болельщики, произошло вечером во вторник, 23 октября, в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА? пишут "Известия".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
206
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
467
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
449
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
509
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
480
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
933
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
786
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1178
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1221
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2331
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1742
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1918
Мероприятия