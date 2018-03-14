Умер знаменитый британский физик Стивен Хокинг

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Знаменитый британский учёный Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет, передает Радио Маяк. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя семьи. Хокинг – один из наиболее влиятельных и известных широкой общественности физиков-теоретиков нашего времени, популяризатор науки и один из основоположников квантовой космологии. Основная область исследований Хокинга – космология и квантовая гравитация.Уже в начале 1960-х у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. После диагностики заболевания в 1963 году врачи считали, что жить ему осталось лишь два с половиной года.