Учёные рассказали, сколько осталось до Судного дня
25 января 2019 13:25
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Учёные-атомщики на стали передвигать стрелки знаменитых часов Судного дня в Вашингтоне, пишет The Bulletin of the Atomic Scientists. На циферблате по-прежнему 23:58, то есть две минуты до "ядерной полуночи".
— Это не должно восприниматься как признак стабильности, но стать предупреждением лидерам и гражданам всего мира, — заявила Рейчел Бронсон, руководитель издания, на обложке которого часы впервые показали в 1947 году.
Решение о переводе стрелок принимали в том числе 15 лауреатов Нобелевской премии. Они постоянно оценивают возможные глобальные ядерные угрозы, ситуацию с переговорами по разоружению и нераспространению, положение в мирной атомной энергетике.
Кроме того, с 2007 года учёные учитывают и изменение климата.
Как ранее писал Лайф, в последний раз стрелки символических часов меняли положение в 2018 году — их передвинули на 30 секунд вперёд. Тогда тревогу вызвали испытания ядерных устройств в Северной Корее и взаимные угрозы президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Отметим, что часы показывают то же время, что и в 1953 году после испытаний Вашингтоном водородной бомбы, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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