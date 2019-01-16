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Ученые зафиксировали смещение магнитного полюса в сторону Сибири

16 января 2019 13:50
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Ученые зафиксировали смещение магнитного полюса в сторону Сибири Это делает регион более склонным к катаклизмам.
Это делает регион более склонным к катаклизмам.

Ученые пришли к выводу, что северный магнитный полюс Земли непредсказуемо блуждает и движется, отклоняясь от канадской Арктики в сторону Сибири. Тот факт, что полюс смещается, делает этот регион более склонным к катаклизмам, пишут авторы журнала Nature.

Как объясняют специалисты, магнитные и географические полюса не совпадают — между ними есть угол, который периодически меняется. Именно он оказывает влияние на навигацию и военные системы прицеливания, а также на электронику, работу GPS и ГЛОНАСС.

15 января ученые должны были обновить Магнитную модель мира, которая фиксирует все изменения в магнитном поле планеты. Ее самая последняя версия вышла в 2015 году и должна была служить до 2020 года, но магнитное поле меняется так быстро, что исследователи должны уже сейчас исправить модель, чтобы снизить допустимый предел для навигационных ошибок.

По мнению специалистов, эта проблема отчасти связана с движущимся полюсом, а отчасти — с другими сдвигами в глубине планеты. Жидкость, вспенивающаяся в ядре Земли, генерирует большую часть магнитного поля, которое меняется со временем по мере изменения глубинных потоков. К примеру, в 2016 году магнитное поле заметно сдвинулось под севером Южной Америки и восточной частью Тихого океана, что было зафиксировано спутниками.

Ранее ученые предсказали последствия переворота магнитных полюсов Земли. Оказалось, что это почти полностью лишит планету защиты от разных форм космической радиации. Это ускорит эволюцию животных и крайне негативно скажется на жизни людей, пишут "Известия".


pixabay.com

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