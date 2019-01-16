Ученые зафиксировали смещение магнитного полюса в сторону Сибири
16 января 2019 13:50
42
Ученые пришли к выводу, что северный магнитный полюс Земли непредсказуемо блуждает и движется, отклоняясь от канадской Арктики в сторону Сибири. Тот факт, что полюс смещается, делает этот регион более склонным к катаклизмам, пишут авторы журнала Nature.
Как объясняют специалисты, магнитные и географические полюса не совпадают — между ними есть угол, который периодически меняется. Именно он оказывает влияние на навигацию и военные системы прицеливания, а также на электронику, работу GPS и ГЛОНАСС.
15 января ученые должны были обновить Магнитную модель мира, которая фиксирует все изменения в магнитном поле планеты. Ее самая последняя версия вышла в 2015 году и должна была служить до 2020 года, но магнитное поле меняется так быстро, что исследователи должны уже сейчас исправить модель, чтобы снизить допустимый предел для навигационных ошибок.
По мнению специалистов, эта проблема отчасти связана с движущимся полюсом, а отчасти — с другими сдвигами в глубине планеты. Жидкость, вспенивающаяся в ядре Земли, генерирует большую часть магнитного поля, которое меняется со временем по мере изменения глубинных потоков. К примеру, в 2016 году магнитное поле заметно сдвинулось под севером Южной Америки и восточной частью Тихого океана, что было зафиксировано спутниками.
Ранее ученые предсказали последствия переворота магнитных полюсов Земли. Оказалось, что это почти полностью лишит планету защиты от разных форм космической радиации. Это ускорит эволюцию животных и крайне негативно скажется на жизни людей, пишут "Известия".
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
515
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
694
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
898
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
812
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1095
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
724
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1502
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1310
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1662
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2032
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2224
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3452
Мероприятия