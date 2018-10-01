Ученые выяснили срок гибели Вселенной
1 октября 2018 09:57
119
Вселенная будет существовать еще как минимум 140 млрд лет, согласно международному исследованию ученых, опубликованному в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.
Это примерно в десять раз больше возраста существующей Вселенной, равного около 13,8 млрд лет.
Ученые сделали такой вывод благодаря наблюдениям при помощи телескопа Subaru за 10 млн галактик, пишет японская газета Asahi Shimbun.
В ходе исследования специалисты составили подробную трехмерную карту распределения материи во Вселенной.
Выяснилось, что темп ее расширения оказался немного медленнее, чем предполагалось ранее, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
690
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15637
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
731
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
952
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
905
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1213
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
886
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
935
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1965
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1396
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1553
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1510
Мероприятия