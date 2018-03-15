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Ученые создали материал в 20 раз белее бумаги

15 марта 2018 10:55
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Ученые создали материал в 20 раз белее бумаги Он состоит из хитиновых чешуек редкого жука.
Он состоит из хитиновых чешуек редкого жука.

Британские ученые создали материал в 20 раз белее бумажного листа. Он состоит из хитиновых чешуек редкого жука Cyphochilus, который обитает в Юго-Восточной Азии.

Покров этого насекомого максимально гармонично отражает все цветовые волны, что дает эффект практически идеальной белизны.

По словам специалистов из Кембриджского университета, такой эффект достигается благодаря сложной структуре слоев чешуи, которая состоит из нитей хитина, сплетенных в сложную сеть.

Данное явление, которым обладает так называемый бриллиантовый жук, крайне редко встречается в природе, пишут ученые в Advanced Materials.

Полученный материал является нетоксичным и биосовместимым, благодаря чему может найти широкое применение в разных сферах человеческой жизни. В частности, он может войти в состав кремов и средств от загара, пишут "Известия".


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