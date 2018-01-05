Ученые предупредили о высыхании четверти суши
5 января 2018 10:47
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Международная команда ученых пришла к выводу, что более четверти планеты может высохнуть, если Земля прогреется еще на один градус Цельсия.
Как сообщает телерадиокомпания «Мир», это нанесет непоправимый ущерб сельскому хозяйству и биоразнообразию.
По словам ученых, нельзя допустить повышение средней температуры до двух градусов Цельсия. Если удастся сдержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса, то таким образом можно избежать высыхания почвы.
Ранее сообщалось, что температура в столичном регионе в январе соответствует апрельским показателям, пишут "Известия".
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