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Ученые назвали пять продуктов, позволяющих эффективно сжечь жир

15 июля 2018 11:57
264
Ученые назвали пять продуктов, позволяющих эффективно сжечь жир В их числе грейпфрут и артишоки.
В их числе грейпфрут и артишоки.

Ученые назвали пять продуктов, позволяющих эффективно сжечь жир, улучшить лимфоток и обмен веществ. В первую очередь людям с избыточным весом нужно включить в свой рацион артишоки.

Этот продукт богат пищевыми волокнами и антиоксидантами, он активирует выработку желчи и нормализует холестерин, а также является отличным мочегонным и противоотечным средством, пишут "Известия".

Также стоит обратить внимание на грейпфрут. Этот низкокалорийный фрукт предотвращает переедание и нормализует сахар в крови. Увеличить мышечную массу и разогнать метаболизм поможет молочная сыворотка. Оздоровить печень можно с помощью зеленого чая, а кайенский перец очистит артерии и простимулирует кровообращение.
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