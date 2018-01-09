Ученые нашли способ изучать четвертое измерение
9 января 2018 09:07
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Группа исследователей из США, Швейцарии и Израиля приблизились к пониманию четвертого измерения. Результаты исследования опубликованы на сайте Nature.
Ученые считают, что если трехмерные объекты отбрасывают двумерные тени, то у четырехмерных предметов тени должны быть трехмерными, даже если сами эти предметы невозможно представить, пишет РИА Новости.
В своем исследовании группа провела два параллельных эксперимента. Европейские специалисты довели температуру атомов до почти абсолютного нуля (около —273 градусов Цельсия), что остановило движение электронов. Затем переохлажденные атомы поместили в специальные двумерные структуры и использовали лазеры, которые восстановили движение.
В свою очередь американские ученые провели лазерный луч через стеклянный блок, чтобы сымитировать эффект электрического поля на заряженных частицах. Таким образом обе команды на миг смогли сгенерировать квантовый эффект Холла — топологический феномен проводимости двумерного газа при низких температурах в сильных магнитных полях.
Это показало, что теперь ученые могут изучать четырехмерное пространство, а также пространства более высоких размерностей не только на бумаге, но и экспериментально.
Видимый мир находится в трех измерениях, однако, согласно физике и, в частности, теории струн, измерений может быть больше.
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