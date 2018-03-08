Ученые нашли объяснение живучести комаров
8 марта 2018 11:27
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Группа исследователей из Японии и России выяснила, что африканскому комару удается выдерживать неблагоприятные условия из-за того, что во время стресса он способен высушить свое тело, а потом вновь вернуться в исходное состояние.
Как уточняет РЕН ТВ, речь идет о комарах рода Polypedilum vanderplanki, которые преимущественно обитают в Африке. Стресс, начинающийся в основном во время засухи, активизирует особый белок в клетках насекомого. В результате запускается процесс, который высушивает тело комара.
В это время прекращаются все физические функции тела, а жидкость замещается дисахарид трегалозой. Как уточняют журналисты, в таком состоянии насекомое становится невосприимчивым даже к воздействию ацетона и азота. Находиться в таком «засушенном» виде комар может на протяжении нескольких лет.
Ранее в январе сообщалось, что комары способны запоминать запахи, ассоциируемые с опасностью, и впоследствии избегать их. Эта особенность может помочь в разработке средств борьбы с переносящими опасные заболевания насекомыми, пишут "Известия".
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