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Ученые доказали возможность продления жизни с помощью диеты

6 апреля 2018 09:45
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Ученые доказали возможность продления жизни с помощью диеты
Исследование продолжалось на протяжении 10 лет.

Уменьшение количества калорий в ежедневном рационе продлевает жизнь приматов. К такому выводу пришли ученые из Национального центра научных исследований Франции, сообщает EurekAlert!.

Исследование ученых, в котором приняли участие мышиные лемуры (Microcebus), продолжалось на протяжении 10 лет. Подопытных разделили на две группы, одним сократили калорийность корма на 30%, другие питались как обычно.

После сравнения данных, выяснилось, что продолжительность жизни первой группы, сидящей на диете, увеличилась примерно на 50%.

В среднем приматы, питающиеся обычным кормом, умирали в возрасте 6,4 года, тогда как лемуры из первой группы доживали до 9,6 года. При этом треть животных, сидящих на диете, была еще жива, когда умер последний лемур из второй группы.

Ученые отметили, что диета положительно сказалась и на общем состоянии здоровья животных. Так, у первой группы лемуров, значительно снизились проявления диабета и рака. Они были активны и сохранили когнитивные способности до самой старости.

5 апреля сообщалось, что американские ученые установили связь между курением и перееданием. Так, согласно результатам исследования, курильщики склонны употреблять более калорийную пищу, в отличие от тех, кто никогда не курил или бросил, пишут "Известия".

Фото: pixabay.com

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