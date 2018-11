Time назвал лучшие игры 2018 года

161

Американский еженедельный журнал Time составил список из десяти лучших видеоигр 2018 года.Возглавляет перечень боевик о древнегреческой мифологии God of War. Главный герой игры — Кратос, спартанский генерал, который бросил вызов богам. Игра вышла эксклюзивно для консоли PlayStation 4.Второе место заняла игра про Человека-паука — Marvel’s Spider-Man. Она также доступна только на консоли PlayStation 4. Далее идут Into the Breach, Subnautica и Red Dead Redemption 2.Замыкают десятку лучших игр Florence, Super Mario Party, Assassin’s Creed Odyssey, Dandara, а также Donut County, пишет Лайф