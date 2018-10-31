Телескоп NASA перестал охотиться за новыми планетами
31 октября 2018 09:38
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Космическая обсерватория Kepler нашла более 2,6 тысячи планет за пределами Солнечной системы, в том числе таких, на которых возможна жизнь.
Телескоп НАСА Kepler закончил свою работу, сообщил представитель космического агентства Пол Херц.
— Мы объявляем сегодня, что у телескопа НАСА Kepler, который охотился за новыми планетами, недостаточно топлива. Это не стало неожиданностью и означает окончание работы космического аппарата и сбора им научных данных, — сказал он.
В НАСА отметили, что ещё несколько месяцев назад стало известно, что у космической обсерватории заканчивается топливо. Во всяком случае, аппарат успел передать на Землю все полученные данные, которые, как подчёркивают в агентстве, будут полезны миру ещё много лет. В ближайшее время специалисты отключат передатчики, и телескоп продолжит летать на безопасной орбите вокруг Солнца. Земле, подчеркнули в НАСА, телескоп не угрожает.
Телескоп Kepler проработал девять лет и за это время обнаружил в космосе 2,6 тысячи экзопланет. В 2013 году аппарат получил серьёзное повреждение, из-за чего учёные тогда заявили о завершении его основной миссии, однако наблюдения после этого продолжились, пишет Лайф.
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