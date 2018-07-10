Тайские спасатели отказались использовать субмарину Илона Маска
10 июля 2018 11:24
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Руководитель центра координации спасательных работ по вызволению подростков из пещеры в Таиланде Наронгсак Осатанакорн заявил, что власти не будут пользоваться миниатюрной субмариной, предоставленной главой Tesla и SpaceX Илоном Маском. Об этом сообщает The Guardian, корреспондент которой освещает ход спасательных работ.
Осатанакорн пояснил, что этот аппарат «нецелесообразен» для данной спасательной миссии.
Субмарина, собранная из частей ракеты-носителя Falcon 9, испытывалась в Лос-Анджелесе. После испытаний Маск сказал, что устройство готово, оно может быть использовано в спасательных работах в Таиланде. Субмарину назвали так же, как и молодежную футбольную команду, члены которой оказались заперты в пещере, — «Лесные вепри».
12 молодых футболистов, а также их тренер пропали в конце июня. Позднее их обнаружили в затопленной пещере в заповеднике «Понг Пха». Ранее во вторник, 10 июля, спасатели сообщили о старте третьей, финальной фазы спасательной операции. В пещере остаются четыре подростка и их тренер, остальных уже спасли, пишет РБК.
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