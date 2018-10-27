Я нашел ошибку
Главные новости: 
Горело подсобное помещение для хранения мебели и музыкальных инструментов на втором этаже музыкальной школы на площади 200 квадратных метров.
101 спасатель и 34 единицы техники были привлечены для тушения пожара в музыкальной школе на Мориса Тореза в Самаре
Пока не ясно, каким именно образом создатели выведут Джека Воробья из сюжета.
Джонни Деппа не будет в новых "Пиратах Карибского моря"
Документ установил как равенство возможностей, так и равенство ответственности мужчин и женщин в армии.
На Украине вступил в силу закон о равенстве мужчин и женщин в армии
Большинством голосов участников Большого Войскового Круга принято решение о назначении на должность войскового Атамана Волжского казачьего общества, сроком на 5 лет, Юрия Иванова.
Волжские казаки собрались в Самаре на Большой войсковой круг для того, чтобы выбрать Атамана
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.
В Самарской области ожидается усиление ветра
Россиянам напомнили о короткой трудовой неделе в ноябре
Россиянам напомнили о короткой трудовой неделе в ноябре
Столетний британец поправлял антенну и застрял на крыше на три дня
Столетний британец поправлял антенну и застрял на крыше на три дня
сегодня  Суббота, 27 октября, 15:46
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/10:
USD 65.63
-0.12
EUR 74.67
-0.32
Искать
Новости /  В мире  

Столетний британец поправлял антенну и застрял на крыше на три дня

27 октября 2018 11:50
129
Столетний британец поправлял антенну и застрял на крыше на три дня
Известно, что в прошлом он был гонщиком.

102-летний британец Рон Истон из Бигрери-он-си (Bigbury-on-Sea) был эвакуирован спасателями с крыши собственного дома, на которой он просидел целых три дня. Об этом сообщает Би-би-си.

Началось всё с того, что воскресным днём мужчина решил улучшить качество телевизионного сигнала и отправился на крышу, где стояла антенна. Покрутив её, он вдруг понял, что спуститься обратно без лестницы или чьей-либо помощи он не сможет, и решил её подождать.

И, наверное, просидел бы на крыше ещё долго, если бы не бдительная женщина по имени Триш Бегли, которая приносила для дедули сигареты и молоко. Сегодня она заметила, что с понедельника всё это было там же, где она и оставила. После этого она подняла тревогу и вызвала спасателей. Они-то и обнаружили попавшего в беду дедушку, и по воздуху доставили его в местную больницу. Известно, что в прошлом он был гонщиком. А сама Триш отзывалась о нём как о сильном мужчине, который любил заниматься садоводством, пишет Лайф.


Фото pixabay.com
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
362
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
514
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
498
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
555
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
513
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
998
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
824
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1206
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1257
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2369
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1776
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1950
Весь список

Мероприятия
ГИБДД Самары приглашает прекрасную половину автолюбителей принять участие в конкурсе «Автоледи 2018»
В самарском парке Гагарина состоится мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий
27 октября жители СО поддержат великого соотечественника участием во всероссийской акции «Великие имена России»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные