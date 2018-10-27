Столетний британец поправлял антенну и застрял на крыше на три дня
27 октября 2018 11:50
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102-летний британец Рон Истон из Бигрери-он-си (Bigbury-on-Sea) был эвакуирован спасателями с крыши собственного дома, на которой он просидел целых три дня. Об этом сообщает Би-би-си.
Началось всё с того, что воскресным днём мужчина решил улучшить качество телевизионного сигнала и отправился на крышу, где стояла антенна. Покрутив её, он вдруг понял, что спуститься обратно без лестницы или чьей-либо помощи он не сможет, и решил её подождать.
И, наверное, просидел бы на крыше ещё долго, если бы не бдительная женщина по имени Триш Бегли, которая приносила для дедули сигареты и молоко. Сегодня она заметила, что с понедельника всё это было там же, где она и оставила. После этого она подняла тревогу и вызвала спасателей. Они-то и обнаружили попавшего в беду дедушку, и по воздуху доставили его в местную больницу. Известно, что в прошлом он был гонщиком. А сама Триш отзывалась о нём как о сильном мужчине, который любил заниматься садоводством, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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