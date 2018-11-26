Совбез Украины принял решение ввести военное положение на Украине
26 ноября 2018 10:29
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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) рекомендовал ввести военное положение в стране на 60 суток. Решение должна утвердить Верховная рада.
Предложение на заседании СНБО в понедельник поддержал президент Украины Петр Порошенко, сообщает «РИА Новости».
Утром 25 ноября корабли военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН. Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Как уточнили в ФСБ, украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив. Корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, совершая при этом «опасное маневрирование».
Военные корабли Украины были задержаны, пострадавшим при применении оружия членам их экипажей оказана медицинская помощь. В МИД РФ подчеркнули, что действия украинских судов являются провокацией, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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