Сотрудница супермаркета в США съела ветчины на 9 тысяч долларов
11 сентября 2018 09:21
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Ранее местные СМИ сообщали, что сотрудница супермаркета в округе Тус-кара-уас была задержана по подозрению в том, что каждый день съедала по несколько ломтиков ветчины в магазине. Умножив стоимость трех-четырех ломтиков на 8-летний срок работы сотрудницы, владельцы получили сумму ущерба в 9 тысяч долларов – это в теории позволяет обвинить женщину в краже в особо крупном размере, то есть в тяжком преступлении.
Пока сотрудница супермаркета находится на свободе, пишет Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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