Самый высокий отель в мире открывается в Дубае
11 февраля 2018 10:30
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Самый высокий отель в мире открывается в Дубае 11 февраля. Об этом в воскресенье, 11 февраля, передает Khaleej Times.
По данным издания, новый отель Gevora расположен на центральном шоссе Sheikh Zayed Road. Его высота составляет 356 м, в нем 75 этажей. До этого момента мировой рекорд по высоте среди отелей принадлежал также дубайскому гостиничному комплексу — JW Marriott Marquis. Высота каждой из двух 72-этажных башен составляет 355 м, пишут "Известия".
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