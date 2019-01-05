Шереметьево назвали самым пунктуальным аэропортом в мире
5 января 2019 11:12
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Аналитическая фирма OAG Aviation Worldwide составила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний и аэропортов мира по итогам 2018 года.
Как говорится в отчете, меньше всего задержек и расхождений с расписанием было у панамской компании Copa Airlines. В топ-10 в том числе попали латвийская airBaltic, катарская Qatar Airways и голландская KLM. Единственный российским перевозчиком в рейтинге стала компания S7. Она заняла 18-е в мире и шестое в Европе.
Лидером по пунктуальности среди крупных аэропортов (30 млн вылетающих пассажиров в год) стал токийский Ханэда. Московский аэропорт Шереметьево возглавил категорию «Главные аэропорты» (20-30 млн), а самым пунктуальным маленьким аэропортом (2,5-5 млн) признали узел в Минске.
В рейтинг попали авиакомпании и аэропорты, по которым у аналитиков было более 80% данных по времени отправления и прибытия рейсов. Он был составлен на основе 58 млн сообщений о рейсах за 2018 год. Своевременными эксперты считали рейсы, которые были выполнены в течение 15 минут от запланированного времени отправления или прибытия.
29 декабря сообщалось, что цены на авиабилеты в начале 2019 года вырастут минимум на 5–7% по причине удорожания авиакеросина и из-за нестабильности рубля. С таким прогнозом выступили опрошенные «Известиями» билетные агрегаторы.
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